Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit J. Er Neşet Öcal operasyonunda

503 kilo toz esrar, 13 kilo kubar esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

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