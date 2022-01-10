Diyarbakır'ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit J. Er Neşet Öcal operasyonunda
503 kilo toz esrar, 13 kilo kubar esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.
(Rıdvan Kılıç/İHA)
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