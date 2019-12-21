21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:18

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kıran" operasyonları, vatandaşların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle