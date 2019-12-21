Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Yıl boyunca yurt içinde yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında 23 ton toz esrar, 20 ton kubar esrar maddesi ve 40 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

21.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:18
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, 'ın ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörün ve finans kaynaklarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kıran" operasyonları, vatandaşların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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