Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, önceki akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışının, dün de etkisini arttırarak devam etmesinden dolayı, öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmaması için ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün daha ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar yağışının ilçe genelinde gün içerisinde ara ara devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA