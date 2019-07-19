Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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