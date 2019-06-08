Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride...

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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