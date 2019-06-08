Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride...
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan, Gül ve Babacan'ın yeni parti için sonbaharda harekete geçeceklerini iddia etti