Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
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Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor

Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır domatesi kurutularak dünya mutfağına girdi.

Diyarbakır domatesi kurutularak dünya mutfağına girdi. 3 Bin kişilik istihdam sağlanan bu ürün görsel şölen oluşturdu.

Manisa'dan Diyarbakır'a gelerek organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Karacadağ eteklerinde 4 bin dönüm domates üretimi ve kurutmayı yurt dışına taşıyan Muzaffer Işıklı, kurutulmuş domatesleri ile dünya sofralarına renk kattı. 300 dönüm arazi üzerinde sergilediği domatesleri günlük 300 ton toplayarak 35 bin ton kurutma hedefiyle Diyarbakır domateslerini dünyaya yayacak görsel şölen oluşturan arazi sergisi, havadan görüntülendi.

Günlük 3 bin kişiye istihdam

Kurutulmuş domates üreticisi Muzaffer Işıklı, günlük 3 bin kişiye istihdam oluşturduğunu kaydetti. Işıklı, "Biz Diyarbakır Karacadağ bölgesinde 4 bin dölüm ekim yaptık, günlük 300 ton domates topluyoruz, sergimizin bulunduğu 300 dönüm uzunluğundaki araziye getirerek toplamda 35 bin ton domates kesmeyi düşünüyoruz. Sergimizde 250 kişi çalışıyor, bunun 6 katı da tarlada toplamada çalışıyor, 2 sergi ile beraber toplamda 3 bin kişi bu sergilerde günlük istihdam ediyor. Diyarbakır'ın domatesleri güneşi bol, yağmur ve nem olmadığı için domatesin kuruma kalitesi çok güzel. Biz buradan tertemiz domateslerimizi ihracatçı firmalara yolluyoruz, onlar da İtalya, Fransa, Almanya, Amerika ve Arap ülkelerine gidiyor. Bizden 15 TL kilogramı çıkıyor, ihracatçı da yaptığı masrafı katarak 3 ile 4 dolara satıyor" dedi.

Domatesler çöpe gidiyordu, şimdi ise dünyaya yayılıyor

Diyarbakır'da çiftçilik yapan İsmail Menek, iki yıl önce domateslerin satılmaması nedeniyle çöpe atmakla gündeme gelmişti. Menek, kurutma işini keşfettiklerinden bu yana tüm domatesleri dünya mutfağına yolladıklarını aktardı. Menek, "25-30 senedir çiftçilikle domates işiyle uğraşıyorum. Daha önce domates pazarı bulamıyorduk ekip satamıyorduk. Burada kurulan fabrikalar vardı doğru dürüst mal almıyordu. Geçen sene Manisalı iş adamı Muzaffer Işıklı buraya geldi domatesleri gördü, 'bu domatesler tam kurutmalıktır, bu domatesi ben yaş olarak alacağım kurutup Avrupa'ya satacağım' dedi. Biz geçen sene ve bu sene verdik, adam kurutup satıyor biz de o da ekmek kazanıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor
Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'ın kurutulmuş domatesleri dünyaya ihraç ediliyor - Haberler Ekonomi
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