Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram...
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram...

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

12.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:36
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram...

'ın ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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