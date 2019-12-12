12.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:36

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA