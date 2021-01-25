Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 2020 yılında hizmetlerini aralıksız sürdürdü

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi, 2020 yılında hizmetlerini aralıksız sürdürdü.

Kayapınar Belediyesi 2020 yılında, "Ayağınıza Taş Değmesin, Çamurlu ve Tozlu Yolumuz Kalmasın" sloganı ile hizmetlerine devam etti.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında mevcut yollar ve imara yeni açılan yollara 60 bin ton asfalt serimi yaparken, 25 bin metrekare kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışması işlemlerini gerçekleştirdi.

22 kırsal mahalledeki taziye evleri için 570 sedir, 1000 küçük masa-sehpa ve 27 büyük masa alımı yapıldı. İlçe sınırları dahilindeki köylerde bulunan 25 taziye evi için de taziye evlerinin çevresine galvanizli tel çit yapıldı.

Mevcut yollar ve imara yeni açılan yollarda stabilize ve mıcır serimi yapılırken, serim ve sıkıştırma işlemlerinde toplam 80 bin ton mıcır ve 63 bin ton stabilize malzeme kullanıldı.

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da hizmetlerine aralıksız devam eden belediyenin devam eden projeleri arasında 4-6 yaş Kur'an kursu, yeni kaldırım çalışmaları, Halil İbrahim Oruç Parkı Bilgi Evi yapımı, çocuk oyun sokağı gibi projeler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin