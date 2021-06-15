Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
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Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor

Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri İstanbul'da 7 katlı fabrika açarak dünyaya açılmayı planlıyor.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri İstanbul'da 7 katlı fabrika açarak dünyaya açılmayı planlıyor.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın bir süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, İstanbul'da 7 katlı açacakları fabrika ile dünyaya tatlandıracak projenin startını verdi. Dev proje kapsamında 7 milyon liralık yatırımın yapılması planlanırken, 300 kişiye de istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, franchise için görüşmelerin başladığını belirterek Fas, Dubai ve Sudi Arabistan için çalışmalara başlandığını açıkladı. Elaldı, "Hacıbaba Pastaneleri olarak 37 yıllık serüvenimiz var. Son 10 yılda da dünyaya hitap eden gür sesimiz var, tabi bu ses ürünlerimizin sesi. İstanbul'da yapacağımız bu büyük yatırımla birlikte dünyaya açılacağız. Burası 7 katlı her katında bir ürün, şeffaf, hijyen, temizliği öne alaraktan dünyaya açılacağız. Buradan Hacıbaba Pastaneleri ürünlerini dünyaya sunacağız. Biz uzun zamandır İstanbul'da yaptığımız çalışmalar ve bize olan yoğun olan talepler üzerine artık yerlerimiz küçük geldiğinden bu büyük tesisi kurarak hem buradaki bölgeye hem de dünyaya açılacağız. Bu fabrikada yaklaşık 300'e yakın çalışanımız olacak, ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun soğuk baklavamızla beraber dünya sesimizi duymuş durumdadır, dünyanın trendi soğuk baklava patent ve tescili bizde olan ve bizim çıkarttığımız özel reçete ile dünyanın neresinde olursa olsun bu reçetenin aynısı yapılması imkansız. Hacıbaba'da soğuk baklava yemeyen kimse soğuk baklava yedim demesin. Dünyanın birçok yerinde Hacıbaba Pastanelerinin franchise isteyen yerler var. Sosyal medya ve sayfalarımızda bize ulaşan, arayıp gelip görüşmek isteyenler var. Ortadoğu ve Avrupa'da bizi tercih ettikleri için teşekkürler, yakın zamanda dünyanın her yerinde Hacıbaba Pastaneleri kuracağız. Diyarbakır'dan başladık açılmaya, Ortadoğu da birçok yer ile temas halindeyiz, Fas, Dubai, Sudi Arabistan'dan gelip görüştüler. Şuan düşünüyoruz, yerlerine bakacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor
Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'ın istihdam lokomotifi Hacıbaba Pastaneleri dünyaya açılıyor - Haberler Ekonomi
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