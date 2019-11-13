Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme
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Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme

Yenişehir Belediyesi önünden detaylar Polislerin bina önünde beklemesi Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

13.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:36
Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme

Belediyesi önünden detaylar

Polislerin bina önünde beklemesi

Polis araçlarından detaylar - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme
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