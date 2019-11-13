Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme
Yenişehir Belediyesi önünden detaylar Polislerin bina önünde beklemesi Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
13.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:36
Yenişehir Belediyesi önünden detaylar
Polislerin bina önünde beklemesi
Polis araçlarından detaylar DİYARBAKIR - Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir ve Hazro belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Diyarbakır'ın HDP'li Yenişehir belediye başkanının yerine görevlendirme