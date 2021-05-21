Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da fethin 1381. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Diyarbakır'da fethin 1381. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Vali Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale'deki Fetih Kapısı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene Diyarbakır'ın fethinin 1382. yılını kutlayacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kontrollü normal hayatın devam ettiğini anımsatan Karaloğlu, bu nedenle etkinlikleri istedikleri şekilde yapamadıklarını ancak Diyarbakır'ın fethini ve fethin manasını vatandaşların gönlüne işleyeceklerini söyledi.

Diyarbakır'ın Anadolu'daki İslam'ın kapısı olduğunu belirten Karaloğlu, fethin sadece Diyarbakır ile ilgili olmadığını, tüm Anadolu'nun İslam ile tanışması noktasında kritik bir nokta olduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, "Fetih haftası kutlamaları içerisinde elverdiği oranda sergilerimiz, söyleşilerimiz, sohbetlerimiz ve konferanslarımız olacak. Çocuklarımıza dönük içeriği özel hazırlanmış fethi anlatan etkinliklerimiz, konserlerimiz ve Dengbej divanımız olacak. Diyarbakır'ı her yönüyle anlatabileceğimiz etkinlikleri sunmaya gayret edeceğiz." dedi.

Lice ilçesinde Ashab-ı Kehf mağarası olduğunu hatırlatan Karaloğlu, mağaranın bulunduğu bölgede çok ciddi düzenlemeler yaptıklarını aktardı.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene orada tekrar Ashab-ı Kehf'in uyanış günü olan 28 Mayıs günü etkinliğimiz olacak. İnşallah önümüzdeki seneler Rabb'im bu musibeti hem hemşehrimizin hem ülkemizin hem de insanlığın üzerinden kaldırsın diye temenni ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda vatandaşımızın katıldığı dolu dolu etkinliklerle İnşallah Diyarbakır'ımızın fethini kutlamaya devam ederiz.???????"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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