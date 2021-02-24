Diyarbakır'ın eşsiz lezzetleri "Gastro İnovasyon Merkezi" ile dünyaya açılacak

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Diyarbakır'ın zengin yemek kültürünün Türkiye ve dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan 4,6 milyon lira maliyetli proje ile Sur ilçesindeki tarihi bir bina "Gastro İnovasyon Merkezi"ne dönüştürülecek.

Diyarbakır'ın zengin yemek kültürünün Türkiye ve dünyaya tanıtılması amacıyla hazırlanan 4,6 milyon lira maliyetli proje ile Sur ilçesindeki tarihi bir bina "Gastro İnovasyon Merkezi"ne dönüştürülecek.

Zengin bir mutfağa sahip Diyarbakır, yöreye özgü lezzetlerini kentte birbiri ardına açılan mekanlarda misafirlerine sunuyor.

Yöresel lezzetlerin Türkiye ve dünyada tanıtılması için Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) hazırlanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet yürüten Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında merkez Sur ilçesindeki TSO hizmet binası "Gastro İnovasyon Merkezi" olarak hizmet verecek.

Merkezde medeniyetler kenti Diyarbakır'ın kaburga dolması, ciğer kebabı ve dolması, meftune, içli köfte, etli, ekşili ve kuru dolma, tescilli burma kadayıf ve örgü peynir, sac tava, sütlü Nuriye tatlısı, çörek, meyan kökü şerbeti, mumbar, kenger, hilorik, mehir, bademli pilav, babaganuç ve ekşili sıkma gibi sayısız lezzetlerinin tanıtımı yapılacak.

Merkezde, tadım atölyelerinde yerli ve yabancı turistlere tanıtımı yapılacak yemeklerin yapımı ile ilgili de gençlere eğitim verilecek.

"Ziyaretçilerin Diyarbakır'ın yemek kültürünü görmelerini sağlayacağız"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2009'dan bu yana Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın ekonomik ve sosyal kalkınması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, her iki kentte birçok projeye destek verdiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin de 4,6 milyon lira bütçeli "Gastro İnovasyon Merkezi" olduğunu anlatan Maral, projeye ajansın 3,3 milyon lira hibe desteği vereceğini bildirdi.

Maral, Diyarbakır'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, Vali Münir Karaloğlu'nun göreve başlar başlamaz kentin turizmde bölgesiyle bir çekim merkezi olması adına hızla adımlar attığını dile getirerek, bunların sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Turizmin çok yönlü düşünülmesi gerektiğini aktaran Maral, kentin sadece doğal zenginliklerinin ziyaret edilmesi değil, aynı zamanda çok zengin olan yeme içme kültürünün de gelen misafirlere iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini bildirdi.

Maral, açılacak Gastro İnovasyon Merkezi'nin bu noktada önemli bir role sahip olacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Yemek kültürümüz zengin olsa da bunu ticarileşebilecek, ulusal ve uluslararası arenada tanıtabilecek duruma getiremiyorduk. Şimdi bu merkez ile bu alanda yetişecek gençleri eğiteceğiz. İl dışından gelen ziyaretçilerin burada birebir tadım yapmalarını, Diyarbakır'ın yemek kültürünü görmelerini sağlayacağız. Buradan çıkan yemeklerin tanıtılmasına da ön ayak olacağız. TSO hizmet binası yakın zamanda yeni hizmet binasına taşınacak. Tescilli yapıda gerekli restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılarak, merkez hizmete açılacak. Hızlı bir şekilde sözleşmelerini imzaladık. Önümüzdeki günlerde ihale ilanlarına çıkılacak. Yıl tamamlanmadan buranın faaliyete geçmesini öngörüyoruz."

"Merkez kentin yeme içme kültürünün bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaracak" diyen Maral, kentin bu zenginliğinin kaybolmasının önüne geçileceğini belirtti.

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında başvurulacak

Diyarbakır'da bu yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında başvurulması için çalışma başlatıldığını bildiren Maral, Vali Karaloğlu'nun takip ettiği süreç kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve ajansın koordinasyonuyla komisyon kurduklarını kaydetti.

Maral, bunun için UNESCO ile görüşmelere başladıklarını, dosyaları hazırladıklarını belirterek, "Hedefimiz bu yıl Diyarbakır'ı bu ağa dahil etmek. Bunu yaptığımız takdirde kentimiz yeme içme kültürüyle de ön plana çıkacak. Turizmde hedeflediğimiz bütüncül eksenlerin adımlarını olgunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurten Aslan