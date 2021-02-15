Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gezi düzenlendi
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gezi düzenlendi

15.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:57
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gezi düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünün girişimi ile Diyarbakır Profesyonel Turist Rehberleri Platformu (DİTUREP) üyelerine yönelik Eğil ilçesine gezi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünün girişimi ile Diyarbakır Profesyonel Turist Rehberleri Platformu (DİTUREP) üyelerine yönelik Eğil ilçesine gezi düzenlendi.

Geziye, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Abdullah Aydeniz, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Kadir Çakar ile Diyarbakır ve çevre illerden gelen platform üyesi turist rehberleri ve akademisyenler katıldı.

DİTUREP üyelerinin kaynaşması, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirilen gezide profesyonel turist rehberi Metin Özçelik bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği hakkında bilgiler verdi. Profesyonel turist rehberi Meki Bel ise inanç turizmine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Etkinlikte turizm müdürlüğü faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni alınan Tur Rehber Dinleme Sistemi kullanıldı.

Katılımcılar Dicle Baraj Gölünde tekne turu yaparak doğal ve tarihi güzellikleri yerinde görme fırsatı buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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