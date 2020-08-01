Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün...
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir.
01.08.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.08.2020 22:48
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
Kaynak: AA