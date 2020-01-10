Diyarbakır'ın dağcı çocukları yarışmalara hazırlanıyor

10.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:45

Diyarbakır'da 2 yıldır tırmanış sporu eğitimi alan, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden dağcılık sporcuları, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Kapalı alanda tırmanış duvarı ihtiyacı üzerine Yenişehir Belediyesi tarafından çalışma başlatılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda oluşturulan 12 metre yüksekliğe sahip tırmanma duvarı, sporcuların önemli bir ihtiyacını giderdi.

Bu alanda çalışmalarını sürdüren, aralarında milli takım sporcularının da bulunduğu dağcılar, yarışmalara büyük bir şevkle hazırlanıyor.

Ekin: "Türkiye'nin en büyük duvarlarından birine sahip olduk"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanış branşının uzun yıllardır dünyada ilgi çektiğini, Türkiye'de ise yaklaşık 12 yıldır yapıldığını belirtti.

Tırmanış dalının olimpik bir branş olmasından dolayı Türkiye'de de tanınırlığının arttığını kaydeden Ekin, Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce çalışmalara başladıklarını aktardı.

Kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait açık alanda büyük bir tırmanış duvarının bulunduğunu ancak yaz aylarında sıcak, kış aylarında da soğuktan dolayı öğrencilerin burada sağlıklı antrenman yapamadıklarını aktaran Ekin, daha önce belirledikleri 2 okulda öğrencilerle çalıştıklarını kaydetti.

Kısıtlı imkanlarla zoru başardıklarını, bu sürede milli sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Ekin, şöyle konuştu:

"Ülkemizi temsilen yurt dışında yarışan sporcular yetiştirdik. 2 yıl gibi kısa bir sürede sağladığımız başarılardan dolayı, Yenişehir Belediyesinin girişimleriyle tırmanış duvarı yapılmaya başlandı ve tamamlandı. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Salonda Türkiye'nin en büyük duvarlarından birine sahip olduk. Umarız önümüzdeki yıllarda milli takımın büyük bir kısmı Diyarbakırlı sporculardan oluşur. Bu branşı şimdi devasa bir duvarla daha taçlandıracağız. Bu duvar sayesinde öğrencilerimiz, artık sıcak ve soğuktan etkilenmeyecek şekilde antrenman yapıyor. Sporcularımız önümüzdeki günlerde Adana ve Samsun'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor."

"Diyarbakır için çok önemli bir kazanım oldu"

Ekin, kentte lisanslı 150'yi aşkın sporcuları bulunduğunu, Yenişehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde bütün okullarda tarama yapmayı düşündüklerini, bu spora yatkın çocukları belirleyerek onları yarışmalara hazırlayacaklarını bildirdi.

Ücretsiz eğitim verdiklerini dile getiren Ekin, ailelerden çocuklarını bu spor dalına yönlendirmelerini istediklerini söyledi.

Bu branşın çocukların problem çözme yeteneklerini ortaya çıkardığını, fiziksel ve zihinsel becerilerini artırdığını vurgulayan Ekin, "Türkiye standartlarının üstünde bir duvara kavuştuk. Bizim ve Diyarbakır için çok önemli bir kazanım oldu." diye konuştu.

Öğdüm: "Kapalı alanda bir duvara sahip olduk"

Tırmanış antrenörü ve Orhan Asena Atatürk Lisesinde matematik öğretmeni olan Volkan Öğdüm, emek verdikleri bu dalda öğrencilerin hem Türkiye hem de Balkan şampiyonalarında çok güzel dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Öğdüm, "Onların bu başarısı ve yerel yöneticilerin desteğiyle kapalı alanda bir duvara sahip olduk. Amacımız bu spor dalının öğrenciler arasında daha da yayılmasını sağlamak. Geçen ay 4 öğrencimiz milli takıma girdi. Sporcularımız çok güzel başarılara imza attı." şeklinde görüş belirtti.

Bekmez: "Daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum"

Milli takım sporcularından Ferhat Bekmez, 2 yıldır bu branşla ilgilendiğini dile getirerek, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde ettiğini aktardı.

Daha önce antrenmanları okulda yaptıklarını anlatan Bekmez, "Birçok madalya kazandık. Şimdi tırmanış duvarı olduğu için çok mutluyuz. Daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sporculardan Timur Taş da öğretmenleri ve antrenörleri sayesinde bu sporla tanıştıklarını söyleyerek, "Türkiye dereceleri elde ettim. Arkadaşlarımla 15'e yakın madalya kazandık. Daha iyi dereceler elde edeceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA