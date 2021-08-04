Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde üç mahalle korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı bakanlığında alınan kararla ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan kararla, 03 Ağustos 2021 tarihinde Çınar'a bağlı, Başaklı, Karababa ve Aşağı Konak Mahallesinde saat 21.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinanın uygulanmasına, karar verildi.

Bu kapsamda, karantina süresince köylere giriş-çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köyler içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına, oy birliğiyle karar verildiği duyuruldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı