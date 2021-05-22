DİYARBAKIR'IN CADDE VE SOKAKLARINDA KISITLAMA SESSİZLİĞİ

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokak kısıtlamasının ilk gününde, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin çeşitli noktalarında, polis ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde dışarıda bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, yaya olarak devriye görevini sürdüren ekipler ise kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı