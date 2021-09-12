Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine organik semt pazarı kurulacak

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine organik semt pazarı yapılacak.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen arsada Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilecek organik semt pazarı projesiyle organik ürünlerin topraktan halka daha ucuz ve sağlıklı şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan organik semt pazarı, hem bölgedeki çiftçiler hem de pazar işletmecilerine ekonomik kazanç için umut oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, organik semt pazarı projesinin bölge tarımına ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getireceğini belirtti.

"Bağlar'da temeli atılan organik semt pazarı projesi ilimizde ve bağlar ilçemizde üretim yapan çiftçilerimize ve pazar işletmecilerimize aynı zamanda istihdam alanı oluşturacaktır." ifadelerini kullanan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız da topraktan halka ürünlerden daha ucuz ve daha sağlıklı bir şekilde faydalanma imkanı bulacaklardır. Temeli atılacak bu projeler ve daha nice projelerle Diyarbakır'ımız üreten, güçlü ve geleceğe umutla bakan bir şehir haline gelecektir."

Beyoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na da teşekkür ederek yaşamın birçok alanını ilgilendiren projelerin kentin geleceğine ışık tuttuğunu aktardı.

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