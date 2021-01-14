Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor

14.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:24
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorunlarını çözüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorunlarını çözüyor.

Bağlar Belediyesi, birçok kırsal yerleşim yerinde yol yapım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Karacadağ Mahallesi'ne bağlı Tezharap mezrasına bir hafta içerisinde 2,5 kilometre yeni yol kazandırdı.

Yolun medeniyet olduğunu aktaran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki ulaşım sorununu kökten çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef ve çizmiş olduğu rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Karacadağ bölgemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Vatandaşlarımız yeni yaşam alanları, evler ve konutlar inşa ediyor." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ulaşım hizmetine olan talep artıyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri alarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Tezharap mezramıza kazandırdığımız 2,5 kilometrelik yeni yol hizmeti halkımıza hayırlı olsun. Diğer kırsal yerleşim yerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yola çıktığımız ilk gün ifade ettiğimiz gibi ilçemizde yol ve alt yapı hizmeti olmayan mahalle ve mezra bırakmayacağız inşallah. Bu noktada kararlı bir duruşa sahibiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Tolga Ciğerci Emre Taşdemir İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kongre Instagram Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ulaşım sorununu çözüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 11:31:39. #1.14#
title