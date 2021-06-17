Diyarbakır'ın 162 projesine 24,2 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında bu yıl ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 29 projeye 20 milyon lira, basınçlı sulama sistemleri hibeleri için 133 projeye 4,2 milyon lira hibe desteği Diyarbakır üreticilerine verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında bu yıl ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 29 projeye 20 milyon lira, basınçlı sulama sistemleri hibeleri için 133 projeye 4,2 milyon lira hibe desteği Diyarbakır üreticilerine verilecek.

KKYDP kapsamında kırsal altyapıyı iyileştirmek, kırsal alanda yaşayan insanlara alternatif gelir kaynağı oluşturmak, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlamak, gıda güvenirliliğini arttırmak, üretilen ürünlerin pazarlama altyapısını güçlendirmek ve tarımsal istihdam sayısını arttırmak amacı ile 2006 yılında başlamış olan projeler ile 'Hayvansal ürün işleme tesisi, bitkisel ürün işleme tesisi, toplu basınçlı sulama sistemleri, alternatif enerjili seralar, soğuk hava depoları, çelik silolar, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık' proje konularının destekleneceği bildirildi.

2021 yılı kırsal kalkınma destekleri programı 16. etap kapsamında bireysel basınçlı sulama sistemleri için 133 adet proje uygun görülerek iş ve işlemlerini tamamlayacak olan yatırımcılara 4.2 milyon lira hibe ödemesi yapılacak. Verilecek olan bu hibe desteği ile Diyarbakır'da 16 bin 300 dekar alan daha modern sulama sistemleri ile sulamaya açılacak. 2006 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu bireysel basınçlı sulama sistemleri hibeleri ile birlikte Diyarbakır'da yaklaşık 2 bin projeye toplamda 55 milyon lira hibe ödemesi yapılırken yaklaşık 300 bin dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı