Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Tekin 2 çocuğunun Kovid-19 aşısını yaptı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 15 ve 17 yaşındaki çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 15 ve 17 yaşındaki çocuklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Diyarbakır'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına kurulan aşı uygulama noktalarında aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlara randevusuz şekilde aşı yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de oğulları 17 yaşındaki Yusuf Ziya ve 15 yaşındaki Batuhan'a birinci doz aşılarını yaptı.

Tekin, ülkenin geleceği olan gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için aşılarını yaptırarak tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

"Gençlerimize örnek olması ve ailelerimizin bu konuda daha hassas davranmalarını teşvik etmek için oğullarımın aşısını kendim yapmak istedim." diyen Tekin vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin