Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden 'korona virüsü' açıklaması

03.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:50

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 'korona virüsü' şüphesiyle Sağlık Bilim Üniversitesi Diyarbakır Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran vatandaşın tekli bir odada takibe alındığını ve hastanenin bir katının kapatılmadığını açıkladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çin'den 24 Ocak 2020 tarihinde ülkemize giriş yapan vatandaşımız 25 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Acil Servisine başvurmuş olup, yapılan fizik muayene ve tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"En son 3 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00 civarında olası enfeksiyon varlığından endişe eden 32 yaşındaki erkek vatandaşımızın yapılan değerlendirmesinde vital bulgularının stabil, ateş, burun akıntısı, öksürük gibi hiçbir enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır. 5 yıldır Çin'de ikamet ettiğini belirten vatandaşımız internette dolaşan haberler nedeni ile yoğun anksiyete yaşadığını, bu yüzden acil servise başvurduğunu belirtmiştir. Vatandaşımızın her ihtimale karşı nazofarengeal sürüntü ve laboratuvar tetkikleri alınarak, ilgili birimlere gönderilmiştir. Sosyal medyada ve haber kanallarında dolaşan hastanede bir katın kapatılarak vatandaşımızın izole edildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşımız Sağlık Bakanlığımız protokollerine uygun olarak tedbir ve gözlem amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde tekli bir odada takibe alınmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA