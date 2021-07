Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Karaloğlu, il genelinde 807 projenin devam ettiğini söyledi.

Yılın ikinci yarısında projelere yönelik harcamaların artacağını belirten Karaloğlu, devam eden projeleri tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmak için mücadele verildiğini kaydetti.

Karaloğlu, tarım sektörüne 988 milyon liralık ödenek ayırdıklarını dile getirerek, amaçlarının tarımsal sektörünü daha da canlandırarak çiftçilerin gelirlerini artırmak olduğunu bildirdi.

Son dönemde Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının hakim olduğuna değinen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da güzel bir hava var. Allah'a hamdolsun bir huzur ortamımız var. Her şeyi yapacak pozitif bir atmosfer var. Her toplantıda, her konuşmamda ifade ediyorum, bu yakalamış olduğumuz huzur, güven ve sükun ortamını devam ettirirsek, Diyarbakır'ın potansiyeli, Diyarbakır'ı daha güçlü adımlarla geleceğe taşıyacaktır. Diyarbakır hem şehir ekonomisi hem ülke ekonomisine verdiği katkı olarak her geçen gün payını artıracaktır. Diyarbakır 40 senedir baskılanıyor. Gereksiz gündemlerle baskılanıyordu. Şimdi Diyarbakır'ın önü açıldı."

Toplantı, İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden kurumların yatırımlara yönelik yaptığı sunumların ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin