Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın ilk ziyareti şehit Okan'ın anıtı oldu
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın ilk ziyareti şehit Okan'ın anıtı oldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın ilk ziyareti şehit Okan'ın anıtı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın göreve başlar başlamaz, 20 yıl önce terör örgütü tarafından kurulan hain pusuda şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın vurulduğu yerdeki anıtı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Dr. Aşkın, "Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kadim ve güzel bir şehir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Dr. Hüseyin Aşkın, dün sabah saatlerinde kentte gelmişti. Kentte görevine başlayan Dr. Aşkın, ilk olarak 20 yıl önce terör örgütü tarafından Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'un saldırıya uğradığı Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'na geldi. Burada dua okuyan Dr. Aşkın ve beraberindekiler ardından Okkan'ın anıtına karanfil bıraktı.

"Bu topraklar bize yurt olsun diye bin yıldır şehitler verdik"

Dua edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dr. Aşkın, göreve başladığı kentte ilk ziyaretini Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit düştüğü noktaya ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Diyarbakır'a geldiği ilk gün 15 Temmuz olduğunu belirten Dr. Aşkın, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu topraklar bize yurt olsun diye bin yıldır şehitler verdik. Gerektiğinde de vermeye devam edeceğiz. Milli birliğimizin demokrasimizin ülkemizin geleceğinin en önemli günlerinde biri olan 15 Temmuz'un 5'inci seneyi devriyesinde 15 Temmuz'u ve kahraman şehitlerimizi andık. Ankara'da, İstanbul'da İzmir'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta ve Hakkari'de sokağa çıktılar milletine ve devletine demokrasisine sahip çıktığı gündür 15 Temmuz" dedi.

"Huzur ve güven ortamı için vatandaşımızı kucaklayarak çalışmalarımıza başladık"

Diyarbakır'a geldiği için mutluluk duyduğunu aktaran Dr. Aşkın, "Diyarbakır'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kadim ve güzel bir şehir. Ne kadar güzel söylemiş rahmetli şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Türkiye'nin güvenliğinin sigortası Diyarbakır. Bunun bilinciyle kent daha çok güvenli olsun, kentin çocukları huzurlu olsun. Bu kentin ve Türkiye'nin anneleri ile babaları çok daha huzurlu olsun. Terör ülkemizin gündeminden tümüyle düşsün. Uyuşturucuyla mücadelemiz öyle bir olsun ki hiçbir yavrumuz uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Sokaklarda huzur olsun. İnsanlar kendini güven içinde hissetsin diye bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları biraz daha öteye götürerek vatandaşımızı da kucaklayarak çalışmalarımıza başladık" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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