Diyarbakır iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne
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Diyarbakır, Güncel, Haber

Diyarbakır iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne

Diyarbakır'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 4. gününde Diyarbakır iftar saati sorgulanmaya başlandı. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları o

27.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:56
Diyarbakır iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne

Ramazan ayının üçüncü günü nedeniyle Diyarbakır halkı, imsak vakti 04:50'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Diyarbakır iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 27 Nisan Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Diyarbakır iftar saati kaçta? İşte, Diyarbakır iftar vakti:

27 Nisan Pazartesi günü Diyarbakır iftar saati:19:13

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Diyarbakır iftar saati: 27 Nisan 2020 Pazartesi Diyarbakır İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Diyarbakır iftar saati kaç? Diyarbakır iftar vakti ne
RAMAZAN 2020

HADİSLERLE İSLAM

Hz. Âişe"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur"an"da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır."

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Ebû Zer"den nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur."

(İM4190 İbn Mâce, Zühd, 19)

***

Abdullah (b. Mes"ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Allah"ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler."

(HM3666 İbn Hanbel, I, 387)

***

Ebû Hüreyre"den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinlebulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar: "Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?" Melekler de "Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı." derler. "

(B7429 Buhârî, Tevhîd, 23)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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