Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
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Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi

18.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:48
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kentte kara ve hava trafiğini felç etti.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kentte kara ve hava trafiğini felç etti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte bazı uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte araç sürücülerinin sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakıp hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kentte yoğun sis nedeni ile bazı uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'ı sis kapladı, uçak seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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