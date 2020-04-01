Diyarbakır'ı sağanak vurdu, büyükbaş hayvanlar telef oldu Diyarbakır'ı sağanak vurdu, büyükbaş hayvanlar telef oldu Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu.

Diyarbakır'ı sağanak vurdu, büyükbaş hayvanlar telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Çarıklı Mahallesinde meydana gelen sel sonrası onlarca büyükbaş hayvan sular altında kalarak telef oldu.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış kentte hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde su taşkınları olurken Sur ilçesine bağlı Çarıklı mahallesinde ise sel meydana geldi. Yoğun yağış nedeni ile meydana gelen selde, birçok ev ve ahır sular altında kalırken, onlarca büyükbaş hayvan telef oldu.

Vatandaşlar, sel nedeni ile büyük zarara uğradıklarını belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmelerini istedi.

Kaynak: İHA