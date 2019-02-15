Diyarbakır'ı İstismar Siyaseti Yürütenlerin İnsafına Bırakmayacağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu şehirde istihdam oluşturdukça, refahı artırdıkça istismar siyaseti yürütenlerin zeminlerini kaybetmelerini sağlayacaksınız. Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız." dedi.

Bakan Varank, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesindeki bazı fabrikaları gezdi, üretim ile ilgili bilgi aldı.

Bir otelde düzenlenen "Diyarbakır sanayi altyapısı yatırımları tanıtımı ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tahsis sözleşmesi imza töreni"ne katılan Varank, yaptığı konuşmada, bu imza ile Tekstil ihtisas OSB'de 56 firmaya parsellerini tahsis ettiklerini söyledi.

"Toplamda 305 milyon lira yatırım yapacak bu firmalar 8 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturacak. Diyarbakır geçen sene tekstil ihracatında yüzde 492'lik bir artışı yakaladı. Şehrin potansiyelini ve kabiliyetini göstermesi açısından bu çok önemli bir gösterge." diyen Varank, Tekstil İhtisas OSB'nin faaliyete geçmesiyle tekstil alanında önemli rekorlar kırılabileceğine inandığını ifade etti.

Tekstil İhtisas OSB'nin kentin gücüne güç katacağını vurgulayan Varank, ekonomik gücün hem bölgeye hem de ülkeye misliyle geri döneceğini kaydetti.

İlk etapta bin 700 kişiye istihdam

Geçen ay Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin arıtma tesisinin yer teslimini yaptıklarını aktaran Varank, "Yatırım tutarı 37 milyon lira olan bu tesisle tekstilde ilimizin u¨retim degˆer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da o¨nu¨ ac¸ılmıs¸ olacak. Tesisin tamamlanmasıyla ilk etapta bin 700 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. Diyarbakır çok önemli potansiyeller taşıyan gerçekten güçlü sanayi altyapısı olabilecek bir şehir." diye konuştu.

Bugün ziyaret ettiği fabrikaların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Varank, kurulan tesislerin, istihdam kapasitesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Varank, "Ülkemizde yatırım yapılmadığı iddialarına en güzel yanıtı bu gelişmeler, sizler gibi girişimciler veriyor." ifadesini kullandı.

Sanayiyi desteklemek adına somut adımlar attıklarını anlatan Varank, daha güçlü bir sanayi altyapısı oluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirtti.

"16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reel sektöre yönelik çok güzel müjdeleri olduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti:

"İki yıl boyunca, ilk defa işe alınacak her işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini üstleniyoruz. 2018 yılında Diyarbakır'da ilk defa sigortalanan, işe başlayan kişi sayısı da 22 bindir. Geçen sene 9 ay uyguladığımız asgari ücret desteğini, bu sene tüm yıl boyunca veriyoruz. Bu kapsamda geçen sene devletimiz 7,5 milyar liralık destek ödemesi yaptı. Tüm işverenlerimiz, sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puanlık indirimden faydalanmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın da dahil olduğu 51 ilimizde, bu 5 puanlık indirime artı bir puan bölgesel istihdam teşvikini ekledik. Böylelikle sadece geçen sene 12 milyon vatandaşımıza ulaştık ve toplamda 16 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. Diyarbakır'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugüne kadar 763 teşvik belgesi verdik, bu sayede 4 milyar liralık yatırımı destekledik ve 36 bin kişiye yeni iş kapıları açılmasını sağladık."

KOSGEB'in, Diyarbakır'daki 2 bin 800 işletmeye 52 milyon lira destek verdiğini belirten Varank, 5 bin 300 firmanın da 37 milyon liralık kredi finansman desteğinden faydalandığını aktardı.

"Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız"

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın kentteki 417 projeye 54 milyon lira hibe desteği sunarak, 104 milyon liralık yatırımın gerçekleşmesini sağladığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Bu sene Bakanlığımız koordinasyonunda 4 farklı program için 21,5 milyon liralık hibe desteği sunacağız. Proje başvurularını mart başında almaya başlayacağız. Yürüttüğümüz Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında iki önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi Projesiyle girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve destek modellerinin uygulanmasını hedefliyoruz. Projeye 7,5 milyon lira katkıda bulunduk. Bu şehirde istihdam oluşturdukça, refahı artırdıkça istismar siyaseti yürütenlerin zeminlerini kaybetmelerini sağlayacaksınız. Diyarbakır'ı asla istismar siyaseti yürütenlerin insafına bırakmayacağız ama inşallah siz de 31 Mart'ta yüzümüzü ağartacak bir sonucu bize müjdeleyeceksiniz."

"Bu şehrin yaralarını sarmak istiyoruz"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise AK Parti hükümetinin 15 yıl içerisinde birçok teşvik paketi çıkardığını ancak Diyarbakır'ın terör örgütü PKK nedeniyle bunlardan istifade edemediğini söyledi.

Eker, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ın gündeminde artık yeniden kalkınma, gelişme, istihdam yaratma, sanayileşme var. Bugün bunu konuşuyoruz. Bu şehrin yaralarını sarmak istiyoruz. Mimari, kültürel, sosyal, iktisadi, kültürel ve ticari alanda bu yaraların sarılması gerekiyor. Bunun yolu birincisi huzur, ikincisi ise şehri ihya, şehri inşa etmemiz ve şehrin iktisadi hayatını canlandırmamızla olur."

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da Diyarbakır gündeminin kalkınma, gelişme ve istihdam ağırlıklı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın, Türkiye'nin 2023 hedeflerinde Orta Doğu'ya açılan ve açılacak kapısı ile lojistik merkezi olduğunu aktaran Güzeloğlu, "Bu kentin güzel insanları artık kalkınmanın ve gelişmenin faydasını, buna dönük beklentilerinin karşılanmasını istiyor. İyi bir eğitim, iyi bir yaşam, yüksek bir yaşam kalitesini bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA