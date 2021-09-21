Diyarbakır'ı huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da polisin 'Narko Alan' projesi bin 200 polis ile başladı. 80 ayrı uygulama noktasında ekipler ara sokaklarda şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik kenti huzura kavuşturacak 'Narko Alan' projesi başladı. Gece ve gündüz bin 200 polisin katılımıyla gerçekleşen uygulama Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde başta olmak üzere 80 ayrı noktada yapılırken, polisler ara sokaklarda şüpheli şahısları, araçları ve metruk binaları didik didik aradı. Hassas burunlu polis köpekleri de gerçekleşen uygulamada merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir kişi gözaltına alındı, yapılan araç aramalarında ise bir miktar 'esrar' uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların her gün sıklıkla devam edeceğini kaydetti.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)