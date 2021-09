Diyarbakır Hipodromu'nda gece yarışları başladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Diyarbakır Hipodromu'nda yapılan ışıklandırma çalışmasının ardından gece yarışları başladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, at kültürünün kendileri için önemli olduğunu, insanlık tarihinde at izinin, at nalının ve atın kişnemesinin görülebileceğini söyledi.

Diyarbakır'ın genlerinde at sevgisi, atçılık olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Gerçekten önemli bir kültür. İki canlının birlikte yaptığı önemli bir spor; binicilik." dedi.

"Diyarbakır'da İnşallah bir sivil binicilik kulübü kurup orada çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza yeniden atçılığı, biniciliği sevdirmek gibi bir hedefimiz var" diyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da Cumhuriyetten sonra bizzat Atatürk'ün talimatlarıyla bir aygır deposu için arazi tahsis ediliyor. Bağdat'tan, Arap dünyasından safkan Arap atları getirilip orada saflaştırma çalışmaları yapılıyor. Bugüne geldiğimizde de İstanbul'da profesyonel jokeylere baktığımızda büyük bir çoğunluğunun Diyarbakırlı olduğunu Çüngüşlü, Çermikli olduğunu da görürüz."

Karaloğlu, gece koşularının da bölge ekonomisine ve kalkınmasına ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise gece koşularına yönelik yatırımın çok önemli ve açılışında bulunmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Diyarbakır Hipodromu'nun mimari açıdan fonksiyonel ve modern olduğunu dile getiren Eker, şunları söyledi:

"Hem atçılık sektörüne yaptığı hizmet bakımından çok önemli bir yatırım hem de Diyarbakır'a istihdam yaratması açısından da önemli, kültürümüze yaptığı hizmetler açısından da önemlidir. İklim sıcak, atların bu sıcakta koşturulması performanslarını etkiler. Gece yarışları onun için önemli."

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı da gece yarışların başlamasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Adalı, "Gece yarışlarının başlaması, istihdamı ve devletimize sağladığımız katma değeri artıracağına canıgönülden inanıyoruz." dedi.

Törene, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ayrıca TJK Diyarbakır Hipodromunda açılan Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin