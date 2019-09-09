Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu

09.09.2019 12:38

HDP önündeki oturma eyleminin 7'nci gününde aile sayısı 17 oldu

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, HDP il binası önünde 7 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddia edip bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Haci re Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 7'nci gününde İstanbul'dan gelen Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce HDP İstanbul'un Kağıthane ilçe binasına gidip kaybolan ve televizyondan teröristlerle yan yana olduğunu gördüğü oğulları Yakup (19) için nöbete başladı. Aynı dakikalarda Süleyman Aydın, 4 yıl önce Lice'de teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katıldı. Ailelerin sayısı 17'ye yükselirken, oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor.

'BİZ YAŞAYAN ÖLÜLERİZ'

İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, oğlu Yakup'un İstanbul Kağıthane HDP ilçe binasını gittiğini ve daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek, şunları söyledi

Diğer anneler de aynı acıyı paylaştığımız için onlarla beraber olmak için geldim ben de. Beraberce çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğum 2015'te kayboldu. O zamandan bu zamana kadar hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Çocuğumu getirmelerini istiyorum. Ölü mü yaşıyor mu onu da bilmiyoruz. Biz yaşayan ölüleriz. Lise ikinci sınıfa gidiyordu. Kağıthane HDP ilçe örgütüne gidiyordu. Okula bir hafta kala da çocuğum kayboldu. Çok aradık bize kapıyı kapattılar hep. Biz de yok diyorlardı. Buraya gelmediğini söylüyorlardı.

4 yıldır kayıp olan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın ise oğlunun dağa götürüldüğünü iddia ederek, 4 yıldır hiçbir haber alamadık. Lice'ye gittim sordum. Dediler senin oğlun burada ama vermediler oğlumu. Benim oğlumu göndersinler. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var PKK'da. Ben oğlum için buradayım. Oğlum için burada ölmeye de razıyım. Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Hiç kimsenin tehdidi de umurumuzda değil. HDP olmasa çocuklar nasıl gitsin. Onlar yönlendiriyor çocukları. Annesi hasta şuan gelemiyor. Yatalak olmuş. İlaç tedavisi görüyor diye konuştu.

Kaynak: DHA