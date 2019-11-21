Diyarbakır hdp önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu

21.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02

HDP önündeki eylemde 80'inci gün; aile sayısı 57 oldu (2)

AİLELERDEN DESTEK TALEBİ

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla çocuğu kaçırılmış ya da kaybetmiş ailelere çağrıda bulunarak, bir gün boyunca gelip kendileriyle oturmalarını talep etti.

'HDP, PKK'NIN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYİN'

Anneler adına açıklama, bir yıl önce tek oğulları Mustafa'nın (18) HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ederek 3 Eylül Salı günü eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemi başlatan kanser hastası Ayşegül Biçer tarafından yapıldı. Biçer, 81 ilden büyük bir destek istediklerini belirterek, HDP ve terör örgütü PKK'nın tehditlerine boyun eğilmemesi için çağrıda bulundu. Biçer, Biz anneler olarak öncelikle tüm devlet yetkililerimize, bizi burada koruyan polis teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bizim bu haklı feryadımızı duyuran basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde haklı bir mücadele başlattık. Bugün eylemimizin 80'inci günü. Öncelikle Diyarbakır olmak üzere 81 ilden büyük bir destek istiyoruz. Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, yahut bizim gibi PKK ya da HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz. Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım dedi.

'NE KADAR ÇOK OLURSAK O KADAR SESİMİZ DAHA YÜKSELİR'

Babalar adına açıklamayı ise 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Süleyman Aydın okudu. Aydın, "Türkiye'nin 81 iline buradan sesleniyoruz. Gelsinler buraya bize destek olsunlar. Kaçırılan çocuklarına gelsinler burada sahip çıksınlar. Bütün ailelerden destek istiyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz daha yükselir. Bütün aileleri buraya istiyoruz. Allah'ın izniyle çocuklarımız bize geri gelecektir. Artık terör örgütü PKK'dan kimse korkmasın. Onlar da burada olsunlar. Bizim gibi cesaretli olsunlar diye konuştu.

Kaynak: DHA