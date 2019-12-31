: Diyarbakır hdp önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu

31.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:57

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3)

EMİNE ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle 2 saat görüştükten sonra ayrıldı. Görüşmede aileler, Emine Erdoğan'dan evlatlarına kavuşmak için yardım talebinde bulunarak, destek ziyareti için teşekkürlerini illeti. Süpriz ziyaretle sevinen aileler, umutlandıklarını söyledi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle umutlarının artığını belirterek, "Emine Erdoğan geldi. Bizi çok mutlu etti. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Bizi çok sevindirdiler. Bizi çok umutlandırdılar. İnşallah çocuklarımızın gelmesine vesile olacaklar. Umutlarımız çoğaldı" dedi.

'BUGÜN ÇOK MUTLU OLDUK'

2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı ise "Bugün çok mutlu olduk. Emine Erdoğan bizi çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımızın bırakılmasına da vesile olacaklar. İnşallah bu yeni yıl uğurlu haberler getirir. Bize şans getirir inşallah" diye konuştu.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlayan Emine Kaya da, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini umutlandırğını belirterek, "Çok sevindik. Bize umut verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, Emine Erdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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