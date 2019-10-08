Diyarbakır hdp önündeki eylemde 36'ncı gün

08.10.2019 15:16

Diyarbakır'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 54'e çıktı. 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için Diyarbakır'dan gelen Hatice Ceylan oturma eylemine katıldı.

Oğlu Cafer'in 1,5 yıl önce telefon açarak Suriye'de olduğunu söylediğini belirten Hatice Ceylan, 'Oğlumun geri getirilmesi için geldim. Hayıtımız cehenneme dönmüş. Hafızlık okuyordu oğlum, daha 15 yaşındaydı. 1,5 yıl önce aradı bizi. Fazla konuşamıyordu, bizden konuşmamızı bekliyordu. Nerede olduğunu sorduk, Suriye'de olduğunu, ama neresinde olduğunu söyleyemeyeceğini söyledi. Yanında başkaları da vardı o yüzden fazla konuşamadı. Oğlumu göndersinler diye geldim HDP önüne, başka bir isteğim yok. İlk defa bu partinin önüne gelmişiz, ömrümüz boyunca karakola dahi gitmemiştik. Çocuklarımızı bıraksınlar. Onların çocuğu değil ki; bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyorlar. Oğlumuz onların köleleri değil. Kendi çocuklarını götürsünler madem o kadar seviyorlarsa. Oğlum beni duyuyorsa kapımız ona her zaman açıktır, ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil. Benim ciğerimi koparanın da ciğeri kopsun. Bu acıyı bana kim yaşattıysa, bin beterini yaşasın dedi.

Kaynak: DHA