DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün; aile sayısı 142 oldu HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün; aile sayısı 142 oldu (2)HDP ÖNÜNDE GERGİNLİKDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler, HDP'lilerin kendilerine güldüklerini iddiasıyla içeri girmek istedi.

HDP önündeki eylemde 340'ıncı gün; aile sayısı 142 oldu (2) HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler, HDP'lilerin kendilerine güldüklerini iddiasıyla içeri girmek istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği aileler, daha sonra 'Kahrolsun PKK, lanet olsun HDP' sloganları attı. Kaynak: DHA