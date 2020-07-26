DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 328'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 328'inci gün

HDP önündeki eylemde 328'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 328'inci günde de sürdü.

26.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:17

HDP önündeki eylemde 328'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 328'inci günde de sürdü. Diyarbakır'da geçen yıl 17 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, Kurban Bayramı'nı evladıyla geçirmek istediğini ve umutlarının sürdüğünü söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'BU BAYRAMI OĞLUMLA GEÇİRMEK İSTİYORUM'

Diyarbakır'da geçen yıl 17 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Bekdaş, Kurban Bayramı'nı evladıyla geçirmek istediğini söyledi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Bekdaş, "Evlatlarımız olmayınca biz de bayram yapmayacağız. İnsan evladı olmadıktan sonra bayramdan ne anlar. Bütün aileler, kimi 5 senedir, kimi 6 senedir oğlu gitmiş bayram yapamamış. Bu bayramı oğlumla geçirmek istiyorum. Umutluydum belki bu bayramı beraber geçireceğiz. Buradaki hiç kimse bayramda eve gitmiyor, burada kalacaklar. Bayram bizim neyimize. Bizim oğlumuz dağlarda taşların üstünde, biz de kalkıp bayram mı yapacağız. Oğluma sesleniyorum, inşallah bayramda burada olursun. HDP bu insanları burada mağdur etti" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 328'inci gün

Kaynak: DHA

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