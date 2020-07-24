DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 326'ncı gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 326'ncı gün

HDP önündeki eylemde 326'ncı günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 326'ncı günde de sürdürüldü.

24.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:03

HDP önündeki eylemde 326'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 326'ncı günde de sürdürüldü. PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

OĞLUNA TESLİM OLMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için oğluna çağrıda bulundu. Oğlunun kaçırılmasından HPD'yi sorumlu tutan Aydın, "326 gündür bu halkın çocuklarını kaçıran partinin önündeyiz. 4 yıldır oğlumdan haber almamışım. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. Bunlarda biraz vicdan olsaydı Kürtlerin çocuklarını zorla dağa göndermezlerdi. 15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda. 40 yıldır acıdan başka ne vermişsiniz kendi halkınıza? 15 ailenin çocuğu geldi. İnşallah bizim de çocuklarımız gelir. Eğer oğlum da beni duyuyorsa, 'Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum bunlar sizi orada kullanıyorlar. Bak 326 gündür bizden kaçıyorlar. O yüzden bizi duyuyorsanız gelin teslim olun'" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 326'ncı gün

Kaynak: DHA

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