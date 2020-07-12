DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 314'üncü gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 314'üncü gün

HDP önündeki eylemde 314'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 137 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 314'üncü günde de sürdürdü.

12.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:37

HDP önündeki eylemde 314'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 137 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 314'üncü günde de sürdürdü. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, 5 yıldır oğlumun peşindeyiz. Eylemin bugün 314'üncü günü. Biz sonuna kadar da burada kalacağız dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

14 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar,Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'OĞLUMU ALMADAN BURADAN GİTMİYORUM'

Gaziantep'ten 5 Eylül günü gelerek, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 Ekim 2015'te, usta birliğine giderken, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, Vatani görevine giderken, otobüsü durdurup, oğlumu aldılar. 5 yıldır oğlumun peşindeyiz. PKK'dan oğlumu alamıyoruz. Her yere başvurduk. Eylemin bugün 314'üncü günü. Biz sonuna kadar da buradayız. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 314'üncü gün

Kaynak: DHA

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