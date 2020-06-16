DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 288'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 288'inci gün

HDP önündeki eylemde 288'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 288'inci günde de sürdürdü.

16.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:16

HDP önündeki eylemde 288'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 288'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan oğlu Hamza (14) için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, evladını almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 288'inci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'GEL, DEVLETE TESLİM OL'

2014 yılında kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelip, evlat nöbetini sürdüren Zümrüt Salim, "Oğlum; ben senin için evimi terk ettim, buraya geldim. Çık gel. Devlete, adalete teslim ol. Benim oğlumu Kur'an kursundan kaçırdılar. HDP'nin önündeyim, oğlumu HDP'den istiyorum. Benim oğlumu nasıl dağa gönderdilerse öyle geri getirsinler. Ben sonuna kadar oğlumun peşindeyim. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Hamza, neredesin? Gel oğlum. Çık gel; devlete, adalete teslim ol. Arkadaşlarınla beraber gelin oğlum. Ceza yok, işkence yok. Yalan söylüyorlar. Ben seni burada bekliyorum oğlum. Ben hastayım. Sonuna kadar senin peşindeyim" diye konuştu.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 288'inci gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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