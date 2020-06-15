DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 287'nci gün HDP önündeki eylemde 287'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 287'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 287'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 287'nci günde de sürdürdü. İstanbul Sultanbeyli'de, 2014'te 18 yaşındayken kaybolan kızı Şeyma için evlat nöbetinde olan Türkan Mutlu, çadırda güvenlik güçleri ile diğer ailelerin yardımıyla okuma yazma öğrenmeye başladı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 287'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'OKUMA YAZMAYI ÖĞRENİP ŞEYMA'YA HASRETİMİ YAZACAĞIM'

İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan kente gelen Türkan Mutlu, HDP önündeki çadırda, güvenlik güçleri ile evlat nöbetindeki diğer ailelerin yardımıyla okuma yazma öğrenmeye başladı. Okula gitmediğini anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Babam normalde çocuklarını okutuyordu. Çocukluk dönemimde köyde okul yoktu. Kız çocuğunu 13-14 yaşına geldiğinde maalesef hemen kocaya veriyorlar. Ben de öyle oldum sonra çocuk sahibi oldum. Benim çocuklarım benim gibi olmasın, dedim. 4 çocuğum var. Hele 2 kız çocuğumun üstünde çok duruyordum. Onları önce okuttum sonra lise mezunu oldu. Üniversiteyi kazandı. Balıkesir'de 4 yıllık sosyoloji kazanmıştı, kaydı yapmıştık. Pazartesi çocuğuma para vermiştim. Ablasıyla beraber gitti, alışveriş yaptı, çantasını hazırladı. Salı günü de işe gitti, çıkışını verecekti. Pazartesi Balıkesir'e ağabeyi, ablası götürecekti okula. Çarşamba günü çocuğum ortalıktan kayboldu. Sonra HDP'ye gittim çünkü oradan gitmişti. 1 hafta sonra Şeyma'dan bana not geldi. O notun içinde, 'Canım ağabeyim, canım ablam, anneme Kur'an-ı Kerim hatmettirdim. Anneme okuma yazma sözü vermiştim. Sözümü yerine getirmedim. O boynumun borcu. Ağabeyim, ablam; anneme okuma yazma öğretin' demiş. Sonra dedim ki burada boşum. İnşallah okuma yazmayı öğreneceğim ve içimde Şeyma'ya karşı olan 6 senelik hasret var ya onu yazacağım. Şeyma aklımı da aldı götürdü. İnşallah başaracağım. 6 senenin acısını, ateşini, o zehri kaleme dökeceğim. İnşallah Şeyma da duyacak. Şeyma hakkında kitap çıkarmayı düşünüyorum."

Kaynak: DHA