DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 280'inci gün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 280'inci gün

HDP önündeki eylemde 280'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 280'inci günde de sürdürdü.

08.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:01

HDP önündeki eylemde 280'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 280'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında kaçırılan kızı Şeyma (24) için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, çocuğunun kaçırılmasından sorumlu tutttuğu kızını HDP'den isteğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BEN KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM'

2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Kızı Şeyma'nın HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini söyleyen Mutlu, "Çocuğumun özgürlüğünü, geleceğini elinden aldılar. 6 yıl oldu dağda mahkum etmişler. Beni de buraya mahkum ettiler. Ben de Kürdüm, Kürtlüğümden kaçmıyorum. Madem benim milletvekilim olmuşsun, benim haklarımı neden aramıyorsun. Kızım HDP'nin iradesiyle götürüldü dağa teslim edildi. Kızımı HDP götürdü. Ben de kızımı HDP'den istiyorum" dedi.

DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 280'inci gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Avrupa Birliği'nin merkezi olan kentteki lüks mağazalar yağmalandı
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Zülfü Demirbağ Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Simge Sağın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Jose Sosa Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 280'inci gün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 15:02:33. #1.15#
title