DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 261'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 261'inci gün

HDP önündeki eylemde 261'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 261'inci günde de sürdürdü.

20.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:03

HDP önündeki eylemde 261'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 261'inci günde de sürdürdü. Oğlu Yusuf (17) için oturma eylemi sürdüren Celil Bekdaş, "Ben 1 yıldır bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Benim oğlum burada gitti" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirten Bekdaş, "Bugün 261 gündür bu aileler burada oturuyor. Ben bir senedir bu kapıdayım. Bu siyasi parti benim evimi yıktı. Madem siyasi partidir, benim oğlumun gittiği gün bu kameralar söküldü? Şimdi bu kameralar neden takıldı. Bunlar kimi kandırıyorlar ' Bunlar ancak kendi kendilerini kandırır. Benim oğlum burada gitti. Bana kimse hikaye anlatmasın. Siyasi parti içinde battaniyenin, şırınganın ne işi vardır' Niye bir gün gelip burada bizim halimizi sormadı?"

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 261'inci gün

Kaynak: DHA

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