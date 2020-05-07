DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 248'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 248'inci gün

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 248'inci gün
07.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:31

HDP önündeki eylemde 248'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 248'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 248'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 248'inci günde de sürdürdü. Van'da, 5 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için eylemini sürdüren Solmaz Örünç, Koronavirüse rağmen eylemini devam ettirdiğini belirterek, HDP'nin oğlunu kaçırdığını ve oğlunu almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'5 YILDIR İÇİMİZE HASTALIK DÜŞÜRDÜLER'

2015 yılında lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek, oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'nin oğlunu götürdüğünü söyleyerek, HDP'li yetkililerden bir açıklama beklediklerini ve oğlunu geri istediğini ifade etti. Örünç, şöyle konuştu:

"Bu 5 yıldır benim oğlumu götürmüşler, sesini bile duyamadım. Benim oğlumu HDP götürdü, onların yetkilisi nerede, gelsin bana burada bir açıklama yapsın. Ben çadırın önünde oturmuş oğlumu bekliyorum. 248 gündür biz buradayız. Eylemime devam edeceğim, oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Koronavirüs hastalığı var diyorlar, virüsü oğlumu götürenler vurdu bize, 5 yıldır içimize hastalık düşürdüler. Oğlum küçüktü, eli kalem tutuyordu, okul okuyordu. Kandırdılar oğlumu götürdüler. Oğlum Baran, eğer sesimi duyuyorsan kaç gel teslim ol devletimize. Seni kandırıyorlar ceza var diye, ceza yoktur, kaç gel."

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 248'inci gün

Kaynak: DHA

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