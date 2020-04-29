DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 240'ıncı gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 240'ıncı gün

HDP önündeki eylemde 240'ıncı günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 240'ıncı günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 240'ıncı gün
29.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:45

HDP önündeki eylemde 240'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 240'ıncı günde de sürdürdü. 5 yıl önce İstanbul kaçırılan oğlu Tuncay (19) için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, oğlunu HDP'nin götürdüğünü belirterek, evladını HDP'den istediğini söyledi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'ÇOCUKLARIMIZI HDP GÖTÜRDÜ, GERİ GETİRSİNLER'

İstanbul Arnavutköy'de 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül'de İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan Şevket Bingöl, oğlunun HDP tarafından dağa götürüldüğü söyledi. Bingöl, "240 gündür burada oturuyoruz. HDP'den bir açıklama bekliyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızı götüren HDP'dir. Onca zamandır burada oturuyoruz HDP'den hiç kimse gelip bize bir açıklama yapmadı. Bunlar da vicdan yoktur. Evlat acısının nasıl olduğunu bilmeleri için inşallah aynı şeyi onlar da yaşar ki akılları başlarına gelsin. Buradan oğluma sesleniyorum, Tuncay, bulunduğun yerden asker ve polis hangisini görürsen kaçıp onlara teslim ol. Onları da bulamazsan Peşmergeye gidip sığın, onlardan seni Türkiye'ye teslim etmesini iste" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 240'ıncı gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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