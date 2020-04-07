DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 218'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 218'inci gün

HDP önündeki eylemde 218'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 218'inci günde de sürdürdü.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 218'inci gün

HDP önündeki eylemde 218'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 218'inci günde de sürdürdü. 2011'de kaçırılan oğlu Mehmet (22) için eylemine devam eden Ömer Tokay, "Oğlum, beni duyuyorsan gel; askerimize, polisimize teslim ol" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için 12 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Diyarbakırlı Ömer Tokay, "2011'de oğlumu piknik amacıyla kandırarak dağa götürdüler. Sırtı kuvvetli olanların çocuklarını getirdiler, fakir fukaranın çocuklarını bırakmadılar. Koronavirüse karşı burada sosyal mesafemizi koruyarak, eylemimize devam ediyoruz. Oğlum Mehmet, beni duyuyorsan gel; askerimize, polisimize teslim ol. 13 kişi kaçıp geldi, hepsi anne ve babasına kavuştu. Annen, baban ve 2 kardeşin de seni bekliyor. Bizi seviyorsan sen de kaçıp teslim ol" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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