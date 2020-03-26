DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre... - Haberler
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre...

HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyorDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor.

26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:58
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre...

HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor. Eylemde aileler; koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının ise maske taktığı görüldü. 

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE OTURDULAREyleme katılan anne ve babaların, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Eylemci anne ve babaların arlarında yaklaşık birer metre mesafe olduğu gözlendi. Bu arada, belediye ekiplerinin de çadırı düzenli olarak dezenfekte ettiği ifade edildi.'KIZIM NEREDEYSEN DÖN GEL'

Bursa'dan gelip, oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 2014 yılında kaybolan kızı Şeyma'ya (23) teslim olması için çağrıda bulundu. 6 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Mutlu, "Kızım 6 sene oldu gideli. Ben kızımı istiyorum. Şeyma, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel dön. Biz seni bekliyoruz. Tek bu eylemde değil, 6 senedir senin peşindeyim. Başvurmadığım yer kalmadı. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Sen benim sadece evladım değil, arkadaşım, yoldaşımdın, dert ortağımdın. Sen o günleri nasıl unuttun, beni bırakıp gittin. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Biz ailece perişanız. Sen gittin gideli henüz toparlanmış değiliz. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Allah rızası için eğer beni görüyorsan, eğer beni duyuyorsan dön gel. 6 yıl oldu, senin peşinden gelmekten çok yoruldum. Kapımız sana açık, ailece seni bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Yılmaz Erdoğan Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:47:29. #1.15#
title