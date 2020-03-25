DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 205'inci gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 205'inci gün

HDP önündeki eylemde 205'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 205'inci günde de sürdürüyor.

25.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:38
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 205'inci gün

HDP önündeki eylemde 205'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 205'inci günde de sürdürüyor. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 6 yıl önce "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan anne -babaları eve gönderdiklerini belirterek, "Kimse sanmasın ki bu virüs çıktı eyleme son verip eve gideceğiz. Yaşlılarımızı gönderdik. Ama gençler burada oturmaya devam edecek" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KİMSE VİRÜS NEDENİYLE EYLEME SON VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNMESİN'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan anne- babaları eve gönderdiklerini belirterek, "Kimse sanmasın ki bu virüs çıktı eyleme son verip eve gideceğiz. Yaşlılarımızı gönderdik. Ama gençler burada oturmaya devam edecek" dedi. Oğluna teslim ol çağrısında bulunan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"205 gündür buradayız. Ama HDP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Millet belki burada bizi görüyor, az kalmışlar, gitmişler diyor olabilirler. Biz gitmiyoruz. 65 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olanları gönderdik. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemizi, bırakmadık. Biz burada sonuna kadar bekleyeceğiz. 205 gün değil, 205 sene de geçse biz burada bekleyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den almadan bir yere gitmiyoruz. HDP dağda açıklama yapıyor. Diyor ki, 'en büyük virüs HDP il binası önündedir.' Aslında en büyük virüs onlardır. 40 yıldır içimizdedir. O virüsten korkmadık. Bu virüsten mi korkacağız? Allah'ın izniyle biz Müslümanız elhamddullilah. Biz Türk insanıyız. Ben çocuğumu onlardan almadan buradan gitmeyeceğim. HDP bunu bilsin, PKK bunu bilsin. Buradaki insanlar hiçbir zaman virüsten korkmadı, korkmayacağız. 205 gündür burada oturuyoruz bir tane milletvekilleri gelip bize bir açıklama yapmadı. Madem diyorlar biz Kürt partisiyiz, Kürtleri savunuyoruz, gelsin burada desin ki yav iki kelime desin, ben PKK'yı kınıyorum, bu çocukları PKK'dan istiyorum. Bunu desin biz burayı bırakıp gideceğiz. Ama onlarda o delikanlılık yok. Çünkü çocuklarımızı onlar götürdü. Oğlum Tuncay sen de kaç teslim ol yavrum."

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere sabahları çorba ikramında bulunuyor.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 205'inci gün

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 205'inci gün

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