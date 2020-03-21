DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi.

HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

6 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLU İÇİN GELDİ

2014 yılında kaçırılan oğlu Muhammet için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Fatma Kızılboğa da bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlunun PKK'lılar tarafından kaçırılarak, Suriye'nin Kobani kentine götürüldüğü ifade eden Fatma Kızılboğa, Muhammet'e teslim olması için çağrıda bulundu. Kızılboğa, oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirterek, "Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelsin teslim olsun. Hiçbir ceza almayacak. Oğlumu çok özledim. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Kaynak: DHA