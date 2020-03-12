DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 192'nci gün HDP önündeki eylemde 192'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 126 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 192'nci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 192'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 126 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 192'nci günde de sürdürdü. İstanbul'da, 2015 yılında kaybolan oğlu Ömer (25) için Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden gelip, eyleme devam eden Salih Gökçe, "Allah rızası için gel, teslim ol. Evimi barkımı bıraktım, 7 aydır buradayım. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'SEN GELMEDEN GİTMEYECEĞİM'

İstanbul'da, 2015 yılında kaybolan oğlu Ömer için Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden gelen Salih Gökçe, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdürürken, evladını çok özlediğini söyledi. Gökçe, "Benim oğlumu 2015'te İstanbul'da alıp götürdüler. Ben Suriye'ye kadar gittim. Benden 15 bin lira para da aldılar. Aracılarla 10 bin dolara anlaşmıştık. 15 bin liramı aldılar. Suruç'ta bombalı saldırı olduğu için gidemedik. Bugün 192'nci günümüz, burada bekliyoruz. Ben oğluma çağrıda bulunmak istiyorum. Devletin şefkatli kollarına gel, teslim ol. 13 ailenin çocukları geldi, hepsi de teslim oldu. Ceza yok. Sizi orada korkutuyorlar. Gel, teslim ol. Evimi barkımı bıraktım, 7 aydır buradayım. Kapımız kilitli. Sen gelmeden buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA