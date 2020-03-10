DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

HDP önündeki eylemde 190'ıncı günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 121 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 190'ıncı günde de sürdürdü.

10.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:06
DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 121 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 190'ıncı günde de sürdürdü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015'te kaçırılan oğlu Emrah (25) için oturma eylemini sürdüren Bilal Avunan, evladını almadan gitmeyeceğini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015 yılında, askerken kaçırılan oğlu Emrah için Bingöl'den gelip, oturma eylemine katılan Bilal Avunan, "190 gündür burada bekliyorum. 40 yıl da sürse buradan ayrılmayacağım. Ben oğlumu istiyorum. Oğlumu bırakın artık. Sivil toplum kuruluşlarına da sesleniyorum. Artık devreye girsinler" dedi.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 190'ıncı gün

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